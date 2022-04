2. Bundesliga: Torsten Lieberknecht verlängert bei Darmstadt 98 bis 2025

"Vom ersten Tag an habe ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt", sagte Lieberknecht: "Die Arbeit mit allen Verantwortlichen ist sehr vertrauensvoll und die Art und Weise, wie der Klub in der Stadt gelebt wird, imponiert mir total. Ich hatte schon mehrfach betont, dass ich so lange wie möglich für einen Verein arbeiten will, wenn ich mich mit ihm identifiziere."