Mitchell Weiser: Über FC Bayern und Impfärger zum Aufstiegsheld bei Werder Bremen?

„Ich glaube immer an mich selbst, und das war in jeder Phase so. Da kann passieren, was will“, erklärt Weiser. „Ich weiß, dass es immer weitergeht, wenn man an sich glaubt und arbeitet. Das habe ich hier jeden Tag gemacht.“ Denn selbst von Verletzungen, Corona-Ärger und Quarantäne ließ sich der 28-Jährige nicht entmutigen.