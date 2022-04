Thioune-Serie hält: Fortuna sichert Klassenerhalt

Heidenheim an der Brenz (SID) - Fortuna Düsseldorf hat endgültig den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am 32. Spieltag mit 3:1 (2:0) beim 1. FC Heidenheim durch und kann mit nun 41 Punkten auch rechnerisch nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen.