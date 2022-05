2. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Werder Bremen, 0:3 (0:0)

Aue steht mit 23 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Mit 72 Toren fingen sich die Gastgeber die meisten Gegentore in der 2. Liga ein. Nun musste sich der FC Erzgebirge Aue schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und acht Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Aue. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.