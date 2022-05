2. Liga: Hamburger SV – Hannover 96, 2:1 (2:1)

Ein Doppelpack brachte den Hamburger SV in eine komfortable Position: Robert Nesta Glatzel war gleich zweimal zur Stelle (12./19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sebastian Kerk in der 21. Minute nach einer Vorlage von Maximilian Beier. Komfortabel war die Pausenführung des HSV nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Obwohl Hamburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hannover 96 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.