2. Liga: Hannover 96 – FC Ingolstadt 04, 3:2 (1:1)

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Hannover eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Im Angriff von Hannover 96 fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 35 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. 96 schnitt insgesamt mäßig ab. Elf Siege und neun Remis stehen 14 Niederlagen gegenüber. Sieben Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von Hannover der nun abgeschlossenen Saison.