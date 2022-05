2. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Erzgebirge Aue, 0:1 (0:0)

Mit 72 Gegentreffern stellte der FC Erzgebirge Aue die schlechteste Defensive der Liga. Der Gast absolvierte eine dürftige Spielzeit, an deren Ende der Abstieg steht. Im Angriff von Aue fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 32 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Meistens verließ der FC Erzgebirge Aue den Platz als Verlierer, insgesamt 20-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur sechs Siege und acht Unentschieden.