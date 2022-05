2. Liga: SV Sandhausen – Holstein Kiel, 3:1 (3:0)

Janik Bachmann bediente Dario Dumic, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Bereits in der zwölften Minute baute Bachmann den Vorsprung von Sandhausen aus, nachdem Chima Okoroji vorgelegt hatte. Das 3:0 führte Christian Kinsombi herbei, als er nach Vorlage von Erik Zenga zugunsten der Gastgeber traf (34.). Nach dem souveränen Auftreten des SV Sandhausen überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Für das 1:3 der Störche zeichnete Steven Skrzybski verantwortlich (53.). Am Ende blickten die Sandhäuser auf einen klaren 3:1-Heimerfolg über den Gast.