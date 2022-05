2. Liga: SV Werder Bremen – SSV Jahn Regensburg, 2:0 (1:0)

Die erfolgreiche Spielzeit vom SV Werder Bremen zeigt sich am Tabellenbild: Der Gastgeber belegt im Endklassement einen Aufstiegsplatz und spielt im kommenden Jahr eine Liga höher. Abwehr- und Angriffsspiel funktionierten bei Werder in diesem Fußballjahr gleichermaßen gut. Am Ende blickt Bremen auf ein starkes Torverhältnis von 65:43. Für den SV Werder Bremen lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 18 Siegen, neun Remis und nur sieben Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Zehn Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von Werder der nun abgeschlossenen Saison.