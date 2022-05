Tribünen-Brand in Rostock überschattet Relegations-Freude des Hamburger SV

Fußball 2. Bundesliga 34. Spieltag FC Hansa Rostock - Hamburger SV am 15.05.2022 im Ostseestadion in Rostock Abbrennen von Pyro Pyrotechnik Leuchtkörper Bengalos im Rostock Fanblock Feuer DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video. *** Fußball 2 Bundesliga 34 Spieltag FC Hansa Rostock Hamburger SV am 15 05 2022 im Ostseestadion in Rostock Abbrennen von Pyro Pyrotechnics Leuchtkörper Bengalos im Rostock Fanblock Feuer DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xHDx