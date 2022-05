Trotz verpasster Bundesliga-Rückkehr darf Trainer Tim Walter beim Hamburger SV weitermachen

Der Mannschaft bescheinigte Wüstefeld einen "hervorragenden" Entwicklungsprozess. Das Trainerteam um Walter habe einen "großartigen Job realisiert". Er gehe "ganz fest davon aus", dass es "in kürzester Zeit" mit diesem Team weitergeht. Und so deutet vieles darauf hin, dass Walter am 15. Juli als erster Coach der HSV-Geschichte in seine zweite Zweitliga-Saison gehen darf.