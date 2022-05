Mehrere Verletzte bei Platzsturm im Weserstadion nach Aufstieg von Werder Bremen

Der Platzsturm im Weserstadion nach der Bundesligarückkehr von Werder Bremen hat zu 20 Verletzten geführt. „Einige mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden“, schrieb die Bremer Polizei am Sonntagabend bei Twitter. Die weiteren Ermittlungen dauern an, hieß es weiter.