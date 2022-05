Schalke 04: Olaf Thon über künftigen Coach - Daniel Thioune, Heiko Maas loben

Wie schneiden die Königsblauen nach einem Jahr Abwesenheit ab? Schießt Simon Terodde so viele Tore wie in Liga zwei? Und vielleicht am wichtigsten: Wer übernimmt für Interimscoach Mike Büskens, der selbst in seine Rolle als Co-Trainer zurückkehrt? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)