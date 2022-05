Schalke 04: Rodrigo Zalazar über Aufstiegs-Tor, Bundesliga-Ziele und ein S04-Tattoo

Zalazar: In dem Moment hatte ich nicht viel Zeit nachzudenken. Ich bekam den Ball und habe einfach draufgehalten. Nachdem der Ball ins Eck flog, habe ich wie verrückt gejubelt. Ich habe mich bei den St.Pauli-Fans entschuldigt, aber ich musste dieses Tor feiern, ich bin einfach losgerannt. Mein Vater hat das Spiel in Spanien mit der ganzen Familie geguckt, ihn habe ich direkt nach Abpfiff als erstes angerufen. Er hat am Telefon gefragt: ‚Mein Sohn, hast du schon realisiert, was du getan hast?‘ Ich habe ‚Nein! Nein!‘ ins Telefon gerufen. Mit jedem neuen Tag realisiere ich aber mehr, was wir erreicht haben.