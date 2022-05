2. Bundesliga: FC Schalke verpflichtet Defensiv-Talent Cisse aus Belgien

„Ibrahima bringt alles mit, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu werden. Er besitzt nicht nur ein unheimlich spannendes Profil, sondern hat auch einen guten Charakter. Wir sind davon überzeugt, dass er in Zukunft ein wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein wird“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Cissé freut sich auf einen „großen Schritt“, vor dem er „großen Respekt“ habe.