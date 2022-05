2. Bundesliga: Werder hat die Tordifferenz gegen Aue noch nicht im Blick

Werder hatte vor dem Beginn des 33. Spieltags als Tabellendritter eine um sechs Tore schlechtere Differenz als Darmstadt 98 auf dem direkten Aufstiegsrang zwei - auch, weil die nun schon am Freitagabend in Düsseldorf geforderten „Lilien“ am vergangenen Samstag Aue 6:0 besiegten. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)