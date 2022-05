Zweite Liga, FC Schalke 04 - FC St. Pauli: Wie S04 den Weltpokalsieger-Besieger stoppte

Elfmeter gab es natürlich auch für diese Aktion und es trat an der Mann, dem alles gelang an diesem Tag. Also warum nicht mal einen Panenka-Elfmeter probieren, dachte sich Jörg Böhme. Im Stile des Tschechen Antonin Panenka, der einst Sepp Maier düpierte und damit das EM-Finale 1976 gegen Deutschland entschied, lupfte er den Ball einfach in die Tormitte. Sein Plan ging auf – wie einst Maier wich auch Henzler aus…