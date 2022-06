Mittelfeldspieler Nemanja Celic vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 kehrt auf Leihbasis in seine österreichische Heimat zum Erstligisten Linzer ASK zurück. Der Verein sicherte sich außerdem eine Kaufoption für seinen ehemaligen Jugendspieler, der in Darmstadt noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.