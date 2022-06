"Teamplayer" Leitl setzt weiter auf Zieler

Der neue Trainer von Zweitligist Hannover 96, Stefan Leitl, baut auch in der neuen Saison auf Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler. „Zieler hat im letzten Jahr eine gute Runde gespielt. Von daher spricht zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts dagegen, dass er am 15. Juli dann in der Kiste steht“, sagte der 44 Jahre alte Ex-Coach der SpVgg Greuther Fürth bei seiner Vorstellung bei 96.