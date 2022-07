2. Liga: Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98 feiern Siege

Außerdem feierte Darmstadt 98 nach einem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Sandhausen den ersten Saisonsieg. Großen Anteil daran hatte Stürmer Braydon Manu, der in der 9. Minute das 1:0 selbst erzielte und das 2:1 durch Marvin Mehlem in der 55. Minute per Steckpass auflegte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)