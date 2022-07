Braunschweig leiht Endo von Union Berlin aus

„Ich freue mich auf den Traditionsverein Eintracht Braunschweig und bin dankbar für die Chance, die man mir hier in der Löwenstadt gibt“, sagte der 24-Jährige: „Ich weiß, dass ich als Teil dieser Mannschaft erfolgreich sein werde. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen.“ Braunschweig war am Sonntag mit einem 0:2 gegen den Hamburger SV in die Saison gestartet.