2. Bundesliga, Karlsruher SC: Christian Eichner sieht KSC nicht als Aufstiegskandidat

Eichner: Nein. Weil wir noch nicht in der Lage sind, den nächsten notwendigen wirtschaftlichen Schritt zu gehen. Zumal das Stadion noch nicht fertig ist. Wir können auf dem Transfermarkt noch nicht in Regale reingreifen, in die andere Klubs wie selbstverständlich reingreifen. Für uns steht der Klassenerhalt über allem. Das wird nicht jeder sexy finden, aber so ist es nun mal. Zlatan (Co-Trainer Bajramovic, d. Red.) und ich wären doch die Ersten, die wieder Bock hätten, um den Aufstieg mitzuspielen.