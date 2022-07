Durchmarsch mit dem 1. FC Kaiserslautern? Das sagt Trainer Dirk Schuster

Doch das 2:1 am heimischen Betzenberg gegen Hannover am Freitag löste sofort riesige Euphorie aus. Und heimlich dürften Erinnerungen an den wohl größten Durchmarsch in der deutschen Fußball-Geschichte hochgekommen sein. Schließlich ließen die Roten Teufel 1998 schon einmal eine ganze Liga hinter sich, als sie nach dem Aufstieg in die Bundesliga direkt Meister wurden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)