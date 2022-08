2. Bundesliga: "Es sei denn man heißt Mario Götze" - Hanno Behrens über Fußball in Indonesien, Hansa & Darmstadt

Behrens: Ich hatte in Darmstadt eine unglaubliche Zeit mit dem Doppel-Aufstieg. Das hatte niemand erwartet. In Nürnberg war es auch richtig gut. Wir hatten beim Club eine super Truppe. Die Stadt Nürnberg und die Region dort haben mir total gefallen. Mit Hansa sind wir nicht aufgestiegen, ich war nur ein Jahr dort, hatte aber auch eine richtig gute Zeit. In allen drei Vereinen hatten wir gute Mannschaften mit einem tollen Teamgeist. Es war überall schön. Ich denke gerne zurück. Natürlich bleiben die beiden Aufstiege besonders in Erinnerung. In Nürnberg war ich Kapitän im Aufstiegsjahr und in der Bundesliga und das war auch sehr besonders für mich.