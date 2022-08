2. Bundesliga: Fan-Zoff! Fürth-Manager sauer auf eigene Anhänger

Am Freitagabend hat Fortuna Düsseldorf das erste Mal in dieser Saison nicht gewinnen können. Zugleich wartet Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth weiter auf den ersten Pflichtspielsieg in der neuen Saison, was bei den Fans für Unmut sorgte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)