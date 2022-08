2. Bundesliga: Hannover 96 verpflichtet Sohn von Rock-Legende Phil Collins!

In Hannover wohnt der jüngste Sohn der Rock-Legende in einer eigenen Wohnung und verfolgt seinen Traum vom Profi-Fußball. Diesen hat der 17-jährige, wie Vater Phil Collins 2016 in der Bild verriet, bereits schon lange: „Matt liebt Musik, aber noch mehr liebt er Fußball. Er ist sicher, dass er Profi wird. Letztens sagte er: ‚Noch fünf Jahre, und ich bin hier weg.‘ “.