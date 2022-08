2. Liga: 1. FC Magdeburg – Hannover 96, 0:4 (0:2)

Maximilian Beier besorgte vor 22.500 Zuschauern das 1:0 für Hannover. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Luka Krajnc seine Chance und schoss das 2:0 (44.) für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Sei Muroya schien die Partie bereits in der 56. Minute mit Hannover 96 einen sicheren Sieger zu haben. Magdeburg stellte in der 64. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Moritz Kwarteng, Leonardo Scienza und Tim Sechelmann für Alexander Bittroff, Luca Schuler und Tatsuya Ito auf den Platz. In der Schlussphase nahm Stefan Leitl noch einen Doppelwechsel vor. Für Derrick Köhn und Beier kamen Jannik Dehm und Antonio Foti auf das Feld (85.). 96 baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Cedric Teuchert in der 90. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte Hannover am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg.