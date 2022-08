2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Eintracht Braunschweig, 4:1 (3:0)

Bryan Lasme trug sich in der 30. Spielminute in die Torschützenliste ein. Oliver Hüsing schoss die Kugel zum 2:0 für DSC Arminia Bielefeld über die Linie (36.). Mit dem 3:0 durch Robin Hack schien die Partie bereits in der 39. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Nach dem souveränen Auftreten des Teams von Daniel Scherning überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Immanuel Pherai verkürzte für Eintracht Braunschweig später in der 58. Minute auf 1:3. Der Tabellenletzte stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Keita Endo, Maurice Multhaup und Fabio Kaufmann für Luc Ihorst, Jan-Hendrik Marx und Bryan Henning auf den Platz. Masaya Okugawa schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 4:1 für die Arminia in die Höhe. In der Schlussphase nahm Daniel Scherning noch einen Doppelwechsel vor. Für Hack und Lukas Klünter kamen Fabian Klos und Silvan Sidler auf das Feld (87.). Letztlich fuhr Bielefeld einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.