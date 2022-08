2. Liga: Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf, 2:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. 17.471 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Braunschweig schlägt – bejubelten in der 56. Minute den Treffer von Robin Krauße zum 1:0. Aus der Ruhe ließ sich die Fortuna nicht bringen. Nicolas Gavory erzielte wenig später den Ausgleich (61.). Mit einem Doppelwechsel wollte der Gast frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Daniel Thioune Daniel Ginczek und Jorrit Hendrix für Rouwen Hennings und Shinta Appelkamp auf den Platz (63.). Anton-Leander Donkor machte in der 70. Minute das 2:1 von Eintracht Braunschweig perfekt. Wer glaubte, Düsseldorf sei geschockt, irrte. Marcel Sobottka machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (71.). Gedanklich hatte Braunschweig den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Fortuna Düsseldorf am Ende noch den Teilerfolg.