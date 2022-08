2. Liga: FC Hansa Rostock – FC St. Pauli, 2:0 (2:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Kai Pröger die Mannschaft von Coach Jens Härtel vor 26.000 Zuschauern mit 1:0 in Führung. John Verhoek erhöhte für Rostock auf 2:0 (17.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Timo Schultz, der noch im ersten Durchgang Etienne Amenyido für Igor Matanovic brachte (40.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. In der 64. Minute änderte Jens Härtel das Personal und brachte Lukas Hinterseer und Morris Schröter mit einem Doppelwechsel für Verhoek und Pröger auf den Platz. Timo Schultz wollte St. Pauli zu einem Ruck bewegen und so sollten Luca-Milan Zander und Betim Fazliji eingewechselt für Manolis Saliakas und David Nemeth neue Impulse setzen (71.). Mit Johannes Eggestein und Eric Smith nahm Timo Schultz in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von David Otto und Carlo Boukhalfa. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich FC Hansa Rostock bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.