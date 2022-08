2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SSV Jahn Regensburg, 4:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. 22.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Fortuna Düsseldorf schlägt – bejubelten in der 59. Minute den Treffer von Daniel Ginczek zum 1:0. Wenig später verwandelte Dawid Kownacki einen Elfmeter zum 2:0 zugunsten der Gastgeber (65.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Daniel Thioune, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Shinta Appelkamp und Christoph Klarer kamen für Kristoffer Peterson und Andre Hoffmann ins Spiel (66.). Mersad Selimbegovic wollte den SSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Charalambos Makridis und Prince Osei Owusu eingewechselt für Nicklas Shipnoski und Aygün Yildirim neue Impulse setzen (74.). Felix Klaus baute den Vorsprung der Fortuna in der 78. Minute aus. Mit Ginczek und Klaus nahm Daniel Thioune in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rouwen Hennings und Kwadwo Baah. Appelkamp besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Düsseldorf (85.). Letztlich feierte Fortuna Düsseldorf gegen Regensburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.