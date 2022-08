2. Liga: Hannover 96 – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. 22.800 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hannover schlägt – bejubelten in der 52. Minute den Treffer von Maximilian Beier zum 1:0. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Afimico Pululu sorgen, dem Marc Schneider das Vertrauen schenkte (63.). Stefan Leitl setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Max Besuschkow und Louis Schaub auf den Platz (78.). Pululu beförderte das Leder zum 1:1 der SpVgg in die Maschen (81.). Dank eines Treffers von Havard Nielsen in der Schlussphase (86.) gelang es Hannover 96, die Führung einzufahren. Marc Schneider wollte Fürth zu einem Ruck bewegen und so sollten Oualid Mhamdi und Nils Seufert eingewechselt für Branimir Hrgota und Ragnar Ache neue Impulse setzen (87.). Als der Unparteiische Willenborg (Osnabrück) die Partie abpfiff, reklamierte 96 schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.