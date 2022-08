2. Liga: Holstein Kiel – SV Sandhausen, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und den SV Sandhausen ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Philipp Sander kam für Aleksandar Ignjovski – startete Holstein Kiel in Durchgang zwei. Mit einem Doppelwechsel wollten die Störche frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Marcel Rapp Kwasi Okyere Wriedt und Simon Lorenz für Benedikt Pichler und Hauke Wahl auf den Platz (64.). Steven Skrzybski sicherte Kiel vor 10.006 Zuschauern in der 72. Minute das erste Tor. Gleich drei Wechsel nahmen die Sandhäuser in der 74. Minute vor. David Kinsombi, Ahmed Kutucu und Erik Zenga verließen das Feld für Philipp Ochs, Cebio Soukou und Merveille Papela. Alois Schwartz wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Matej Pulkrab und Christian Kinsombi eingewechselt für Alexander Esswein und Marcel Ritzmaier neue Impulse setzen (83.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Holstein Kiel und Sandhausen aus.