2. Liga: SC Paderborn 07 – Holstein Kiel, 7:2 (5:2)

Florent Muslija versenkte vor 9.641 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für die Gastgeber. Lange währte die Freude des Spitzenreiters nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Julian Korb den Ausgleichstreffer für die Störche. Julian Justvan machte in der 13. Minute das 2:1 von Paderborn perfekt. Raphael Obermair beförderte das Leder zum 3:1 der Elf von Coach Lukas Kwasniok über die Linie (25.). Felix Platte gelang ein Doppelpack (29./38.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Steven Skrzybski das 2:5 zugunsten von Kiel (45.). Zur Halbzeit blickte der SC Paderborn 07 auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Marcel Rapp schickte Johannes van den Bergh aufs Feld. Philipp Sander blieb in der Kabine. Für den nächsten Erfolgsmoment des SCP sorgte Marvin Pieringer (52.), ehe Dennis Srbeny das 7:2 markierte (80.). Marcel Rapp setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Aleksandar Ignjovski und Fin Bartels auf den Platz (61.). Mit Platte und Pieringer nahm Lukas Kwasniok in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Srbeny und Sirlord Conteh. Schlussendlich setzte sich Paderborn mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.