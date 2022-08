2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern, 1:3 (1:0)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Lautern im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Gäste knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte das Team von Coach Dirk Schuster drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.