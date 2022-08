2. Liga: SV Sandhausen – Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf trifft am Freitag (18:30 Uhr) auf den SV Sandhausen. Am letzten Spieltag nahmen die Sandhäuser gegen den SV Darmstadt 98 die erste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Die Fortuna siegte im letzten Spiel gegen den SC Paderborn 07 mit 2:1 und liegt mit sechs Punkten weit oben in der Tabelle.