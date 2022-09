2. Bundesliga: Das macht den SC Paderborn mit Trainer Lukas Kwasniok so stark

Kwasniok folgte in Paderborn also auf Baumgart. Diese Personalie sollte sich als goldrichtig herausstellen. Der gebürtige Pole passte optimal in die großen Fußstapfen seines Vorgängers. Für viele Fans und Experten ist er der Baumgart 2.0. Und Kwasniok hatte vom ersten Tag Erfolg an der Pader. In seiner ersten Saison erreichte er mit seinem neuen Verein Platz sieben.