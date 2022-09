2. Bundesliga: Hannover 96 siegt und springt auf Platz drei

Am Freitag startete Sandhausen stärker in beide Halbzeiten, Hannover war allerdings effektiver. Teuchert traf nach einer guten Bewegung im Strafraum, Nielsen per Kopf, Muroya mit Wucht. Gleich zweimal innerhalb von acht Minuten zeigte Schiedsrichter Wolfgang Haslberger wegen Foulspiels an Christian Kinsombi auf den Punkt, die zweite Entscheidung nahm er nach Ansicht der Videobilder aber zurück.