2. Bundesliga heute live: Hannover, Kaiserslautern, HSV, St. Pauli im TV, Stream, Ticker

Die Niedersachsen schwimmen nach einem verkorksten Saisonstart auf einer Erfolgswelle, holten aus den letzten sechs Partien 16 der möglichen 18 Punkte. Aber auch der HSV strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. Die Hanseaten siegten zuletzt vier Mal in Folge in der Liga und wollen mit einem Sieg ihren Platz an der Sonne verteidigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)