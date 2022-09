2. Bundesliga heute live: Nürnberg, Bielefeld, Hamburg, Paderborn, Lautern im TV, Stream, Ticker

Bei Holstein Kiel (ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) können die Rothosen nun mit einem weiteren Dreier zumindest bis Samstag den Platz an der Sonne erklimmen. Bei einem Erfolg zieht der HSV an Paderborn vorbei, das seinerseits am Samstag gegen Jahn Regensburg einen Sieg bräuchte, um die Reihenfolge wieder umzudrehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)