2. Bundesliga: Thorsten Fink wehrt sich - "Denke nicht nur ans Geld"

Fink: Das stimmt. Dubai ist eine schöne Stadt und da lässt es sich gut leben, aber nochmal: Ich bin bestimmt nicht nur wegen des Geldes dorthin gegangen. Der Klub interessiert mich total, die Gespräche waren sehr gut und so, dass ich ein gutes Gefühl hatte. Das sagt man zwar immer bei einem neuen Engagement, aber ich weiß schon, wie das Geschäft läuft. Vielleicht bin ich da ein kleiner Romantiker. Ich glaube immer noch an das, was ich umsetzen und im Leben erreichen will und nicht an das, was ich nicht geschafft habe. Ich schaue immer nach vorne, freue mich auf die nächsten Jahre.