2. Bundesliga: "Tuchel tut mir leid" - Rostock-Trainer Jens Härtel über seine Arbeit, Rose, Mintzlaff

Härtel: Ja. Es ist nicht ganz so einfach, bei solch einem Traditionsverein relativ lange zu arbeiten. Aber natürlich bin ich froh darüber. Es hat in den wichtigen Momenten viel gepasst, auch, weil die richtigen Leute zusammen gekommen sind wie zum Beispiel Martin (Sportdirektor Martin Pieckenhagen, d. Red.). Wir haben uns ganz langsam herangerobbt, im vergangenen Jahr sind wir dann aufgestiegen und diesen Sommer konnten wir uns über den Klassenerhalt freuen. Das war schon eine tolle Geschichte. Aber es geht weiter. Die Erfolge aus den zurückliegenden beiden Jahren zählen nun nicht mehr. So ist das im Fußball. Wichtig ist, dass wir weiter in der 2. Liga spielen können. Wir müssen neue, spannende Ideen entwickeln, doch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ist das natürlich nicht so einfach. Aber der Glaube an uns ist groß. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)