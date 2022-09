2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Fortuna Düsseldorf, 2:1 (1:0)

Das erste Tor des Spiels ging an Heidenheim. Allerdings gelang dies nur mithilfe der Fortuna, denn Unglücksrabe Matthias Zimmermann beförderte den Ball ins eigene Netz (23.). Ein Tor mehr für den 1. FC Heidenheim 1846 machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Daniel Thioune von Düsseldorf nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Kristoffer Peterson blieb in der Kabine, für ihn kam Ao Tanaka. Dawid Kownacki traf zum 1:1 zugunsten von Fortuna Düsseldorf (59.). In der 60. Minute änderte Frank Schmidt das Personal und brachte Stefan Schimmer und Tim Siersleben mit einem Doppelwechsel für Denis Thomalla und Jan-Niklas Beste auf den Platz. Dank eines Treffers von Tim Kleindienst in der Schlussphase (87.) gelang es Heidenheim, die Führung einzufahren. Als der Unparteiische Dr. Kampka (Mainz) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatten die Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.