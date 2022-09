2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV Darmstadt 98, 3:3 (0:1)

Vor 38.380 Zuschauern ging der SV Darmstadt 98 in Front: Tobias Kempe war vom Punkt erfolgreich. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Dirk Schuster Erik Durm und Daniel Hanslik vom Feld und brachte Hendrick Zuck und Kenny Prince Redondo ins Spiel. Für das 2:0 von Darmstadt zeichnete Phillip Tietz verantwortlich (49.). Dirk Schuster wollte Lautern zu einem Ruck bewegen und so sollten Mike Wunderlich und Robin Bormuth eingewechselt für Jean Zimmer und Julian Niehues neue Impulse setzen (64.). Das 1:2 des Gastgebers stellte Redondo sicher (74.). In der 77. Minute verwandelte Wunderlich einen Elfmeter zum 2:2 für den 1. FC Kaiserslautern. Der Treffer zum 3:2 sicherte FCK nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Redondo in diesem Spiel (87.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Aaron Seydel zum 3:3 (90.) den SV Darmstadt 98 vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Lautern und Darmstadt spielten unentschieden.