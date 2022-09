2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Holstein Kiel, 4:2 (2:0)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Robin Hack markierte in der ersten Minute die Führung. In der 36. Minute erhöhte Janni Serra auf 2:0 für das Team von Trainer Daniel Scherning. Mit der Führung für Bielefeld ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause änderte Marcel Rapp das Personal und brachte Julian Korb und Finn Porath mit einem Doppelwechsel für Timo Becker und Marvin Schulz auf den Platz. DSC Arminia Bielefeld konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der Arminia. Bryan Lasme ersetzte Serra, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Zum Seitenwechsel ersetzte Kwasi Okyere Wriedt von den Störche seinen Teamkameraden Fiete Arp. Der dritte Streich von Bielefeld war Masaya Okugawa vorbehalten (48.). Alexander Mühling verkürzte für Kiel später in der 59. Minute auf 1:3. Für das 2:3 von Holstein Kiel zeichnete Fin Bartels verantwortlich (68.). Lasme versenkte die Kugel zum 4:2 für DSC Arminia Bielefeld (85.). Schlussendlich verbuchte die Arminia gegen die Störche einen überzeugenden Heimerfolg.