2. Liga: Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC, 2:1 (1:0)

Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Anthony Ujah mit dem 1:0 für Eintracht Braunschweig zur Stelle (44.). Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Michael Schiele schickte Danilo Wiebe aufs Feld. Jannis Nikolaou blieb in der Kabine. In der Halbzeitpause veränderte der KSC die Aufstellung in großem Maße, sodass Sebastian Jung, Mikkel Kaufmann und Simone Rapp für Marco Thiede, Fabian Schleusener und Malik Batmaz weiterspielten. In der 54. Minute brachte Marvin Wanitzek den Ball im Netz von Braunschweig unter. Eine Minute später ging Eintracht Braunschweig durch den zweiten Treffer von Ujah in Führung. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Braunschweig noch einen Doppelwechsel vor, sodass Niko Kijewski und Lion Lauberbach für Anton-Leander Donkor und Ujah weiterspielten (89.). Unter dem Strich verbuchte Eintracht Braunschweig gegen Karlsruhe einen 2:1-Sieg.