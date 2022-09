2. Liga: FC Hansa Rostock – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Hannover 96 will mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge bei FC Hansa Rostock punkten. Die dritte Saisonniederlage kassierte die Hansa am letzten Spieltag gegen den Karlsruher SC. Letzte Woche siegte Hannover gegen SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Damit liegt 96 mit zehn Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.