2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Hansa Rostock, 3:1 (2:0)

Die Mannschaft von Daniel Thioune erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 26.719 Zuschauern durch Dawid Kownacki bereits nach zehn Minuten in Führung. Marcel Sobottka versenkte die Kugel zum 2:0 für Düsseldorf (28.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Jens Härtel, der noch im ersten Durchgang Dong-Gyeong Lee für Sebastien Thill brachte (38.). Mit der Führung für Fortuna Düsseldorf ging es in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Pascal Breier von der Hansa seinen Teamkameraden Svante Ingelsson. Für das 1:2 des Gasts zeichnete Lukas Fröde verantwortlich (61.). Daniel Thioune setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jorrit Hendrix und Emmanuel Iyoha auf den Platz (71.). Iyoha erhöhte den Vorsprung der Fortuna nach 77 Minuten auf 3:1. Gleich drei Wechsel nahm Rostock in der 82. Minute vor. Kai Pröger, John Verhoek und Frederic Ananou verließen das Feld für Nils Fröling, Ridge Munsy und Thomas Meißner. Als Schiedsrichter S. Stegemann (Niederkassel) die Partie abpfiff, reklamierte Düsseldorf schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.