2. Liga: Hannover 96 – Eintracht Braunschweig, 1:1 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Cedric Teuchert von Hannover 96 seinen Teamkameraden Nicolo Tresoldi. Nach 69 Minuten bejubelten die 42.000 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Eintracht Braunschweig durch Anthony Ujah. Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 75. Minute vor. Anthony Ujah, Fabio Kaufmann und Anton-Leander Donkor verließen das Feld für Lion Lauberbach, Luc Ihorst und Niko Kijewski. Das 1:1 von 96 stellte Havard Nielsen sicher (78.). Letzten Endes wurde in der Begegnung der Gastgeber mit Braunschweig kein Sieger gefunden.