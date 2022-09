2. Liga: Hannover 96 – Hamburger SV, 1:2 (1:1)

Die 49.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Sei Muroya brachte Hannover bereits in der vierten Minute in Front. Dem HSV gelang mithilfe von Hannover 96 der Ausgleich, als Julian Börner das Leder in das eigene Tor lenkte (15.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Dr. Brych (München) die Akteure in die Pause. Ransford-Yeboah Königsdörffer, der von der Bank für Sonny Kittel kam, sollte für neue Impulse bei Hamburg sorgen (69.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Königsdörffer. In der Nachspielzeit war Königsdörffer zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den Gast (90.). Tim Walter nahm mit der Einwechslung von Jonas David das Tempo raus, Bakery Jatta verließ den Platz (90.). Am Ende behielt der Hamburger SV gegen 96 die Oberhand.